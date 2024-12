Sono già stati decisi gli arbitri che decideranno le semifinali e la finale della Supercoppa, che comincerà il 2 gennaio con Inter-Atalanta. Si legge sul Corriere dello Sport: "Rocchi ha puntato su Sozza, Colombo e Chiffi, compiti già definiti ma non granitici. Sozza per la finale del 6 gennaio, come IV Fabbri, nel VOR Marini e Doveri (assistenti dopo le semifinali).