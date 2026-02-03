FC Inter 1908
CorSera – Cremonese-Inter, il Giudice si esprimerà domani. Critiche le condizioni del tifoso

Continuano le indagini per identificare il tifoso, intanto il tifoso denunciato è stato trasferito a Modena per ulteriori operazioni
Continuano le indagini per identificare il tifoso, intanto il tifoso denunciato è stato trasferito a Modena per ulteriori operazioni. Domani la decisioni del Giudice Sportivo:

"Proseguono a ritmo serrato le indagini per identificare il tifoso dell’Inter che ha lanciato dalla Curva Nord il petardo contro Emil Audero domenica sera. Al vaglio delle forze dell’ordine cremonesi e della Digos le immagini di videosorveglianza dello stadio Zini per accertare da chi sia partito effettivamente il bengala finito a pochi centimetri dal portiere", sottolinea il Corriere della Sera.

"Restano critiche, intanto, le condizioni del 40enne romagnolo, incensurato, che è stato denunciato (e per il quale scatterà il provvedimento del Daspo) trovato fisicamente in possesso di un petardo e di alcuni fumogeni: dopo essere stato portato in ospedale a Cremona per le prime cure, il tifoso è stato trasferito a Modena per sottoporsi a una serie di delicate operazioni in un centro specializzato. Non solo si è fatto esplodere alcune dita con il petardo di cui è stato trovato in possesso, ma rischierebbe di perdere la mano. Altri disordini hanno coinvolto, sempre domenica sera, un gruppo di tifosi dell’Inter di ritorno a Milano in treno: ad avere la peggio quattro 23enni nordafricani rimasti feriti negli scontri con gli ultrà nerazzurri. La giustizia sportiva è pronta a fare il suo corso: il giudice sportivo si esprimerà domani e potrà valutare solo la chiusura di un settore dello stadio di San Siro, è probabile una multa salata per il club. La decisione verrà presa in base a quanto scritto dall’arbitro nel referto di fine partita", aggiunge il quotidiano.

 

 

