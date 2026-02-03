Dopo aver sondato varie piste, l'Inter non è riuscita a concludere nulla nel mercato di gennaio. Ha lavorato in prospettiva per il futuro, con l'arrivo di alcuni giovani, ma non ha potenziato la rosa di Chivu per questa stagione.

"L’Inter della seconda parte di stagione sarà la stessa della prima metà di annata. Nessun rinforzo dal mercato di gennaio, nessuna opera di riparazione per una rosa che, a più riprese, il presidente Marotta ha spiegato essere già attrezzata per le ambizioni che coltiva. Certo è che in questa sessione l’Inter comunque ha provato a cogliere determinate occasioni, da Cancelo a Perisic (proprio ieri l’ultima telefonata per provare a trovare un’intesa al fotofinish), da Jones (che avrebbe aperto la strada per una cessione di Frattesi al Nottingham) a Diaby. Per l’esterno francese l’Inter ci ha provato fino all’ultimo ma non è riuscita a smuovere l’Al-Ittihad dalla pretesa di un trasferimento a titolo definitivo anziché un prestito con diritto che poi sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze", scrive La Gazzetta dello Sport.