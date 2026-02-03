FC Inter 1908
Diaby? Inter ch ha provato fino alla fine: perché è saltata. Tentativo last minute per Perisic

Diaby? Inter ch ha provato fino alla fine: perché è saltata. Tentativo last minute per Perisic - immagine 1
Dopo aver sondato varie piste, l'Inter non è riuscita a concludere nulla nel mercato di gennaio. Ha lavorato in prospettiva per il futuro, con l'arrivo di alcuni giovani, ma non ha potenziato la rosa di Chivu per questa stagione.

Diaby? Inter ch ha provato fino alla fine: perché è saltata. Tentativo last minute per Perisic- immagine 2

"L’Inter della seconda parte di stagione sarà la stessa della prima metà di annata. Nessun rinforzo dal mercato di gennaio, nessuna opera di riparazione per una rosa che, a più riprese, il presidente Marotta ha spiegato essere già attrezzata per le ambizioni che coltiva. Certo è che in questa sessione l’Inter comunque ha provato a cogliere determinate occasioni, da Cancelo a Perisic (proprio ieri l’ultima telefonata per provare a trovare un’intesa al fotofinish), da Jones (che avrebbe aperto la strada per una cessione di Frattesi al Nottingham) a Diaby. Per l’esterno francese l’Inter ci ha provato fino all’ultimo ma non è riuscita a smuovere l’Al-Ittihad dalla pretesa di un trasferimento a titolo definitivo anziché un prestito con diritto che poi sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze", scrive La Gazzetta dello Sport.

Diaby? Inter ch ha provato fino alla fine: perché è saltata. Tentativo last minute per Perisic- immagine 3
EINDHOVEN, NETHERLANDS - OCTOBER 21: Ivan Perisic of PSV in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between PSV Eindhoven and SSC Napoli at PSV Stadion on October 21, 2025 in Eindhoven, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Insomma, l’Inter che punta allo scudetto e a un lungo cammino in Champions è quella costruita l’estate scorsa. L’unica novità è Yanis Massolin ma per vederlo in nerazzurro c’è da aspettare. Il centrocampista classe 2002 ha firmato fino al 2030 ma fino a giugno resterà al Modena in prestito", precisa il quotidiano.

