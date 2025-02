Momento complicato per Hakan Calhanoglu . Dal rientro dopo l'infortunio, il regista turco non è ancora tornato sui suoi standard. E tutta l'Inter ne risente perché da sempre si affida a lui per la costruzione del gioco, ma anche in fase difensiva.

"Il rendimento del turco è sotto gli occhi di tutti e il giudizio — tra tifosi e osservatori — è unanime: in questo inizio di 2025 non è stato un bel vedere. Perché dopo l’ultimo infortunio, quel problema al polpaccio che lo aveva fermato proprio quando stava recuperando dal ko agli adduttori della finale di Supercoppa, Calhanoglu non solo non somiglia più al regista illuminato che guidava l’Inter al successo, ma è finito per diventare il punto debole del centrocampo. L’Inter che brillava proprio lì dove Calha difende, costruisce, lancia per i compagni, si è scoperta vulnerabile, decisamente più di quando il turco se ne stava in tribuna causa infortunio. Con l’ultima versione di Hakan nel motore, infatti, Inzaghi ha sbandato due volte su quattro e ha raccolto pochissimo: 4 punti su 12", analizza La Gazzetta dello Sport.