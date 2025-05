"Puro piacere estetico ma mai astratto, quasi scollegato da chi lo produce. Come guardare Caravaggio, come ascoltare Mozart, come leggere Cent’anni di solitudine: il calcio come arte che appartiene a chiunque, dono gratuito e prodigioso. L’Inter l’ha buttata via? Il Barcellona non ha saputo gestirla? E chi se ne importa. Tra cinque giorni, l’aritmetica ricomincerà da capo, ma ognuno di noi ha qualcosa in più dentro. Quando il calcio è così, viene da pensare che l’abbia inventato Dio".