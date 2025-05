Barcellona-Inter di ieri sera ce l’eravamo immaginata in tanti modi. Nessuno di questi, però, riusciva a contenere la possibilità che i nerazzurri uscissero dal campo addirittura con un doppio rammarico. Per non essere riuscita a reggere l’urto dei padroni di casa dopo il doppio vantaggio accumulato (sarebbe stata una mezza impresa anche quella), così come per non aver trovato quel pizzico di buona sorte in due episodi decisivi nella ripresa.