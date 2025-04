"L’olandese è diventato uno dei giocatori simbolo del Milan del presente e del futuro. Il migliore per rendimento in questa stagione insieme a Pulisic. Conceiçao lo ritiene indispensabile sia come trequartista sia come costruttore di gioco. A Napoli arretrando di qualche metro il suo raggio d’azione, nella ripresa è stato importante per la reazione della squadra. E non a caso stasera nel derby giocherà di nuovo nel cuore della mediana dove la sua abilità a costruire e la sua qualità saranno fondamentali. Il numero 14 rossonero, che era stato pagato dall’Az Alkmaar venti milioni, adesso vale almeno tre-quattro volte tanto. Anche perché nelle scorse settimane ha firmato fino al 2030, facendo chiaramente capire qual è la sua volontà in caso di proposta di una big", scrive La Gazzetta dello Sport.