I due allenatori che si stanno contendendo il campionato non saranno in panchina nelle rispettive sfide contro Parma e Bologna

Chiffi non ha fischiato un fallo a centrocampo su Correa da cui è nato un calcio d'angolo e un'occasione pericolosa per l'Udinese e Simone Inzaghi è andato su tutte le furie lasciando la sua area tecnica. Espulso dall'arbitro salterà la gara contro il Parma e al suo posto in panchina ci sarà il vice, Massimiliano Farris. Il giudice sportivo ha confermato la squalifica per una giornata al mister e gli ha imposto di pagare cinquemila euro di multa.

"Per avere al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione", si legge sul dispositivo del giudice sportivo. Per squalifica, per somma di ammonizioni, anche Barella, che ha speso un cartellino giallo per fermare un'azione rilevante dell'Udinese, salterà la prossima sfida a Parma come mister Inzaghi.