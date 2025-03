Grande segno di forza per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini domenica sera all'Allianz Stadium: 4-0 alla Juventus e fortissima candidatura in ottica scudetto. E adesso, come sottolinea il Corriere di Bergamo, tocca all'Inter: "Il sogno lanciato da mister Gasperini sta per farsi bulimico. Il modo in cui domenica l’Atalanta ha rilanciato l’ipotesi trisillabo rende l’idea del momento. Prima rallentati da tre pareggi interni, i nerazzurri col clamoroso 4-0 dalla Juve hanno riportato il progetto del mister — provo a vincere e saluto — nelle ipotesi possibili. E i numeri ci dicono: attenzione alla fase difensiva, perché in Italia di solito vince chi tiene la porta chiusa, non chi segna di più.