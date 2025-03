Il giorno dopo le gare di Inter e Napoli contro rispettivamente Udinese e Milan, dalle colonne del Giornale, Tony Damascelli commenta la serrata lotta scudetto tra le due squadre. "Lassù restano in due, risultati e sofferenze analoghe, Inzaghi e Conte procedono verso l'esaurimento nervoso, entrambi squalificati per il prossimo turno. Il salentino addirittura esulta istericamente dopo il rigore sbagliato da Gimenez".

"Il suo Napoli non molla e non fatica a liquidare il Milan il cui allenatore passa alla cronaca per avere lasciato in panchina Leao e Gimenez, inserendoli a babbo morto, risparmiandoli per la coppa Italia ma rinunciando a vincere al Maradona".