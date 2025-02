Franco Ordine, dalle colonne de Il Giornale, presenta il derby di Milano in programma domani a San Siro: "È il derby dei forti contrasti e dei pronostici sulla carta scontati. Di qua l'Inter che veleggia sicura in Champions col suo prezioso quarto posto e può riposare durante le due settimane dedicate ai play off, non ha tensioni interne e tanto meno energie da spendere sul mercato (una sola mossa prevista, e di secondo piano, Zalewski), recupera il suo decisivo regista (Calhanoglu, con Acerbi in panchina) e aspetta solo le ore 18 di domenica sera per vendicare la sconfitta in Supercoppa a Riad, mal digerita specie per il balletto con sigaro da parte di Sergio Conceiçao. Lautaro, processato solo qualche settimana prima, ha preso a mitragliare gol uno dopo l'altro. Dall'altra parte, tra Milanello e gli uffici di casa Milan, c'è un vulcano in perenne eruzione".