"L’allenamento di ieri, si diceva. Calhanoglu ha lavorato ad altissima intensità, senza mostrare indugi nella zona del polpaccio infortunato. Chi lo ha osservato, ovvero lo staff di Simone Inzaghi, ne è rimasto colpito. A fine seduta c’è stato un colloquio tra il tecnico e il giocatore. Si sono parlati, confrontati sulle sensazioni avvertite dal giocatore. E Calha ha dato ampia disponibilità a partire dal primo minuto domani. Persino riduttivo: più che la disponibilità, il turco ha fatto capire di voler fare di tutto per giocare dall’inizio, di sentirsi bene, di tenere particolarmente a questa partita. Non è un passaggio banale, neppure scontato. Ed è un qualcosa di cui Inzaghi non può non tener conto, nell’avvicinamento alla sfida".

"Certo, non è l’unico fattore da considerare. Perché è vero che - raccontano ad Appiano - al netto del primo vero allenamento di ieri il centrocampista ha comunque lavorato a ottimo ritmo per tutta la settimana, ma è inevitabile che non possa avere tutta la partita in canna, in termini di minutaggio. Non siamo però di fronte a un giocatore che al massimo può scendere in campo per mezzora. No, Calha almeno un’ora a livello...Inter ce l’ha. È tutta qui la scelta di Inzaghi, che vuole prendersi la giornata di oggi (e forse anche un pezzetto di quella di domani) per prendere un indirizzo definitivo. Il bivio è: lo faccio partire titolare e poi lo sostituisco, a prescindere dall’andamento del match, oppure lo tengo fuori o lo metto per l’ultima mezzora? Di sicuro, un pericolo può essere allontanato: i rischi di una possibile ricaduta sono limitati.