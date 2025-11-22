"La giornata odierna, dunque, sarà assai diversa per l’Inter e il Milan. Lautaro e compagni si ritroveranno a colazione ad Appiano Gentile e poi alle 11 scenderanno in campo per la seduta di rifinitura. Quando alle 14 Chivu incontrerà i giornalisti per la classica conferenza stampa, il tecnico avrà già provato gli schemi (non aspettative però anticipazioni sulla formazione titolare) e saprà qual è lo stato di salute degli acciaccati. I rossoneri, invece, hanno fissato il ritrovo a Milanello alle 13,30, ovvero un’ora e mezzo prima dell’allenamento pomeridiano. Il pranzo di oggi, dunque, possono anche programmarlo a casa, con compagne e figli. Allegri farà la conferenza stampa alle 12, l’orario che ha quasi sempre scelto finora. Neppure Max darà anticipazioni sull’undici titolare (con la seduta del pomeriggio da svolgere...), ma in compenso trascorrerà la mattinata insieme al suo staff a studiare il modo in cui dare scacco alla capolista", scrive La Gazzetta dello Sport.