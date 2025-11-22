La giornata di oggi sarà scandita da orari diversificati per Inter e Milan: dalla conferenza dei tecnici, all'allenamento.
Derby, l’avvicinamento di Inter e Milan. Sabato diverso per Chivu e Allegri
"La giornata odierna, dunque, sarà assai diversa per l’Inter e il Milan. Lautaro e compagni si ritroveranno a colazione ad Appiano Gentile e poi alle 11 scenderanno in campo per la seduta di rifinitura. Quando alle 14 Chivu incontrerà i giornalisti per la classica conferenza stampa, il tecnico avrà già provato gli schemi (non aspettative però anticipazioni sulla formazione titolare) e saprà qual è lo stato di salute degli acciaccati. I rossoneri, invece, hanno fissato il ritrovo a Milanello alle 13,30, ovvero un’ora e mezzo prima dell’allenamento pomeridiano. Il pranzo di oggi, dunque, possono anche programmarlo a casa, con compagne e figli. Allegri farà la conferenza stampa alle 12, l’orario che ha quasi sempre scelto finora. Neppure Max darà anticipazioni sull’undici titolare (con la seduta del pomeriggio da svolgere...), ma in compenso trascorrerà la mattinata insieme al suo staff a studiare il modo in cui dare scacco alla capolista", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Se il sabato sarà vissuto in maniera opposta dalle due squadre (quando i nerazzurri lasceranno Appiano, i rossoneri entreranno a Milanello), domani la giornata scivolerà via praticamente allo stesso modo, con la colazione tutti insieme e l’allenamento al mattino per provare gli schemi e le marcature sulle palle inattive. Sarà quello il momento in cui i due allenatori fugheranno gli ultimi dubbi di formazione (sempre che ne abbiano davvero...). Dopo il pranzo l’adrenalina da derby sarà già alta e i calciatori proveranno a tenerla sotto controllo trascorrendo qualche ora nelle loro stanze. Poi la merenda pre gara e la riunione tecnica con gli ultimi “suggerimenti” tattici da parte dei tecnici. Il Milan, che giocherà... in trasferta e con il suo pullman entrerà per primo nel garage di San Siro, partirà un quarto d’ora prima da Milanello (18.35) rispetto a quando l’Inter lascerà Appiano Gentile (18.50). Anche perché, rispetto alla formazione di Chivu, il Diavolo ha qualche chilometro in più da percorrere prima di raggiungere le due ali di folla che, come da tradizione, aspetteranno i due autobus davanti al Meazza. Altrimenti non saremmo... al derby", aggiunge Gazzetta.
