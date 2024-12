Non un incontro qualsiasi per Marcus Thuram, nato a Parma: ora deve trascinare l'Inter con i suoi gol e non solo

Alessandro Cosattini Redattore 6 dicembre 2024 (modifica il 6 dicembre 2024 | 09:01)

Non un incontro qualsiasi per Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter è infatti nato proprio a Parma, quando papà Lilian vestiva la maglia gialloblu. È cresciuto in quella città e sarà una sfida speciale per Tikus, sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi.