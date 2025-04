"L’immagine della borsa col ghiaccio sul polpaccio aveva fatto tremare. Ma Dimarco ha sfruttato i social per rassicurare tutti sulle sue condizioni. L’esterno è ok, con il Bayern partirà titolare. Poi ovviamente andrà gestito, perché nell’ultimo periodo non è riuscito ad allenarsi al meglio: Carlos Augusto è pronto. Ieri l’allenamento è stato alla presenza dei dirigenti Marotta, Ausilio e Baccini. Oggi altra seduta, prima della rifinitura di domani pomeriggio, che sarà preceduta dall’analisi video del Bayern. E poi sarà ritiro: Inzaghi non deroga, non è questo il momento di mollare", scrive La Gazzetta dello Sport.