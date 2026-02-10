Se fino alla scorsa stagione, sotto la gestione Inzaghi, Federico Dimarco era uno dei calciatori più sostituiti intorno all'ora di gioco, ora il laterale nerazzurro a livello fisico sembra in condizione smagliante.
Dimarco, dietro c’è Chivu? “Preparazione diversa, tutti i giocatori hanno perso peso e…”
Secondo il Corriere dello Sport, il segreto potrebbe essere la preparazione estiva organizzata da Chivu e il suo staff:
"Dimarco non è più quel giocatore che tra il 60’ e il 70’ deve essere sostituito perché annebbiato dalla fatica. Ora arriva tranquillamente fino al 90’. Significa che il suo motore ha aumentato i giri. E il merito non è soltanto di Chivu. Vero che la preparazione estiva è stata diversa, che tutti o quasi i nerazzurri hanno perso peso e che la condizione atletica dell’intero organico è superiore rispetto ad un anno fa. Dimarco, però, ci ha messo pure del suo. Lavorando e allenandosi anche durante l’estate, deciso a rimettersi in carreggiata sin dall’inizio".
(Fonte: Corriere dello Sport)
