"Il suo futuro è legato ad un contratto in scadenza il prossimo giugno, ma anche dall’empatia che sente verso il nuovo progetto pronto a prendere forma sulle convinzioni dell’ex ct azzurro. McKennie ha a cuore la causa bianconera, adora la città, la sente come si sente chi sta a casa sua. Sullo sfondo, ecco le antenne dritte, drittissime di tutte quelle società che stanno fiutando l’affare: da quando è diventato un giocatore della Juventus, l’americano cresciuto nello Schalke 04 ha dato vita ad una parabola che, oggi, lo mette al centro del mercato libero di scegliersi il domani. Inter, Milan, Roma si sino iscritte al partito dei sondaggi, la Premier anche, il pallone a stelle e strisce pure: tutti lo vorrebbero, tutti lo corteggiano. E, allora? Se fosse per il club della Continassa la partita sarebbe già chiusa, ma non lo è, non può esserlo senza l’accordo di Wes e di chi ne cura gli interessi".