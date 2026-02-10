Il jolly della Juve McKennie si prepara per il derby d'Italia contro l'Inter. Spalletti pensa a un ruolo diverso per l'americano che deve ancora decidere il suo futuro essendo il suo contratto in scadenza.
news
McKennie, tutti lo vogliono: anche l’Inter iscritta ai sondaggi. E sabato nel derby d’Italia…
"Ora che il derby d’Italia si avvicina, per Wes si fa avanti l’ipotesi falso nove, già messa in scena a tratti, già sperimentata nel recente passato: la scorsa stagione, fu Thiago Motta a spingerlo dentro il fronte d’attacco quando i bianconeri furono chiamati a sfidare il Milan a San Siro", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Il suo futuro è legato ad un contratto in scadenza il prossimo giugno, ma anche dall’empatia che sente verso il nuovo progetto pronto a prendere forma sulle convinzioni dell’ex ct azzurro. McKennie ha a cuore la causa bianconera, adora la città, la sente come si sente chi sta a casa sua. Sullo sfondo, ecco le antenne dritte, drittissime di tutte quelle società che stanno fiutando l’affare: da quando è diventato un giocatore della Juventus, l’americano cresciuto nello Schalke 04 ha dato vita ad una parabola che, oggi, lo mette al centro del mercato libero di scegliersi il domani. Inter, Milan, Roma si sino iscritte al partito dei sondaggi, la Premier anche, il pallone a stelle e strisce pure: tutti lo vorrebbero, tutti lo corteggiano. E, allora? Se fosse per il club della Continassa la partita sarebbe già chiusa, ma non lo è, non può esserlo senza l’accordo di Wes e di chi ne cura gli interessi".
"La Juventus è in pressing, il mese di febbraio dirà la verità: Spalletti sa che costruire la prossima stagione con o senza McKennie non è la stessa cosa. La notte di San Valentino è servita, l’ennesima trasformazione di Wes anche: non lasciare David stretto nella ragnatela di Chivu è una delle risposte alla partita che vuole dare Spalletti. Tradotto: David più McKennie, sullo stesso piano, movimenti ad entrare e uscire dall’area di rigore nerazzurra per prendersi lo spazio e dialogare con i compagni. Wes è il tesoro della Juventus, lo sa Spalletti, lo sanno ai vertici del club: prolungare il contratto in scadenza almeno fino a giugno del 2028 è riflessione sul tavolo da un bel po’ di tempo", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA