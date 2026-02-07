1 di 4

L'UOMO IN PIU' DI CHIVU

La stagione che sta vivendo Federico Dimarco è sicuramente esaltante. Il laterale mancino è uno dei fattori decisivi dell'Inter di Chivu. Lo era già stato con Inzaghi, ancora di più col nuovo tecnico sta riuscendo a essere ancora più micidiale.

"Il club nerazzurro è entusiasta delle prestazioni spaziali di Dimarco in questa stagione: è in crescita da anni ormai, ma non aveva mai toccato vette così alte e con tale costanza. Al momento, non c’è nessun altro in Italia, e forse anche in Europa, capace come lui di “piegare” una partita alla propria volontà partendo dalla fascia sinistra.

Per Chivu è l'uomo in più

Per questa ragione, né Cristian Chivu né gli uomini mercato della società rinuncerebbero mai ai suoi servigi, anzi intendono fargli cosa gradita e tenerlo ancora stretto al nerazzurro. Insomma, quel contratto con scadenza 2027 potrebbe essere soltanto una formalità da correggere, inutile preoccuparsi della scadenza troppo vicina o di eventuali tentazioni estere.

Prima della fine di questa stagione le due parti in commedia inizieranno a discutere approfonditamente di un rinnovo che, sotto sotto, vogliono tutti. Del resto, lo stesso Dimarco non immagina di allenare il suo mancino in nessuna altra parte che non sia Appiano Gentile. Ha fatto così tanta fatica per scalare l’Inter partendo dalle giovanili, ha resistito a prestiti esotici e allo sconforto che fa mollare in tanti, per questo non lascerà proprio adesso che è arrivato in cima alla montagna", sottolinea La Gazzetta dello Sport.