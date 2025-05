Da Yamal a Doué

“Archiviato l’infortunio e smaltite le seguenti difficoltà fisiche, adesso Federico Dimarco punta a essere al massimo per la partita più importante. Nemmeno a dirlo, il mirino è puntato sulla finale di Champions e il tempo per tirarsi a lucido c’è visto che il match più atteso è in programma fra tre settimane esatte. L’obiettivo è quello di dare un contributo fondamentale alla sua Inter, vista l’importanza dell’esterno mancino negli ingranaggi della squadra di Inzaghi, che lo vede ormai da diversi anni come una fonte primaria di cross e anche come una punta aggiunta in termini di pericolosità e imprevedibilità. In più al ritorno contro il Barcellona si è rivelato di grande aiuto anche in fase difensiva, sostenendo Bastoni di fronte alle scorribande di Yamal rispetto alle difficoltà patite all’andata in Spagna. E in finale tra l’altro ad attenderlo sulla sua corsia ci sarà il temibile giovanissimo Douè, asso diciannovenne del Psg.