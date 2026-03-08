L'esterno sinistro nerazzurro sta vivendo la sua miglior stagione: un giocatore completamente ritrovato, un'arma letale per Chivu

Fabio Alampi Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 10:04)

È l'uomo copertina della stagione dell'Inter. Un giocatore completamente ritrovato, che sta vivendo il periodo migliore della sua carriera. E che non vuole fermarsi proprio ora. Federico Dimarco è uno dei leader della squadra nerazzurra, e questa sera proverà a essere decisivo anche nel derby contro il Milan. Così scrive il Corriere dello Sport: "Federico Dimarco è l'uomo copertina di questa stagione nerazzurra, catapultato dalle macerie della scorsa estate all'esplosione di questi mesi in virtù di un rendimento pazzesco. A suon di gol e assist si è rivelato l'arma in più per la capolista in tante occasioni, sbloccando o risolvendo gare che sembravano in bilico e dalle quali è arrivata una parte importante del margine di classifica finora conquistato".

Calciatore ritrovato — "Grazie alla cura Chivu si è ritrovato, non soltanto mentalmente. Ora il numero 32 dell'Inter ha una marcia in più e si vede: è tornato a essere l'anima della squadra in campo come nello spogliatoio. Le sostituzioni sistematiche a inizio ripresa sono soltanto un lontano ricordo. La continuità raggiunta gli ha permesso di alzare anche la qualità delle prestazioni, libero da quel tipo di gestione che era diventato evidentemente una sorta di gabbia per lui. Quest'anno, inoltre, per quanto ha inciso in fase offensiva ha permesso alla squadra di assorbire nella maniera meno traumatica possibile la lunghissima assenza di Denzel Dumfries".

Il Milan nel mirino — "Stasera contro il Milan avrà la possibilità di migliorare le statistiche di una stagione già da record a livello individuale. [...] Dimarco, che sente in modo particolare la rivalità con i rossoneri, sarà senza dubbio un fattore. Ancor di più in virtù delle assenze previste nella formazione titolare. Ai cugini in carriera ha già segnato in due circostanze, entrambe con la maglia dell'Inter: la prima volta nella finale di Supercoppa del 2023, vinta 3-0 dai nerazzurri, e la seconda nella sconfitta per 1-2 nell'andata di campionato dello scorso anno. La terza potrebbe avere un sapore davvero speciale. L'ennesima soddisfazione chiuderebbe il cerchio magico aperto l'estate scorsa e avvicinerebbe pesantemente il vero obiettivo messo nel mirino dalla squadra nella prima annata targata Cristian Chivu".