L'esterno rossonero e quello nerazzurro si stanno confermando elementi fondamentali per le rispettive squadre

Fabio Alampi Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 09:49)

Quello tra Alexis Saelemaekers e Federico Dimarco sarà uno dei duelli più interessanti di Milan-Inter. I due esterni si stanno confermando elementi fondamentali per le rispettive squadre, e proveranno a imporsi in questa sfida nella sfida. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Un duello a tutta corsa, su e giù per la fascia. La destra del rossonero, la sinistra del nerazzurro. Alexis Saelemaekers e Federico Dimarco danno il loro meglio quando possono attaccare, ma uno dovrà giocoforza stare attento all'altro in fase di ripiegamento".

"Il belga del Milan punta su dribbling e inserimenti, l'azzurro - tra cross e calci da fermo - è in testa alla classifica degli assistman in Serie A e col suo sinistro educato sa pure mettersi in proprio e far male dalla distanza. Maignan lo ha già sperimentato sulla sua pelle, visto che Dimarco vanta due gol nei derby, segnati entrambi al portiere francese. Saelemakers, invece, è ancora alla ricerca della prima gioia dopo 15 incroci con l'Inter".

"(Dimarco), uno degli ormai rari milanesi doc in campo, interista dalla nascira, ragazzo della Nord. Dal canto suo, Saelemaekers milanista lo è diventato negli anni, conquistando anche la curva Sud, che ne ha fatto uno dei beniamini. Destino comune a entrambi: amati sulla propria sponda del Naviglio, "odiati" sull'altra. Ecco, a livello puramente emozionale, il confronto tra Saelemaekers e Dimarco è forse il più rappresentativo del derby di stasera".