TS – Atletico-Inter, Luis Henrique troppo timido. “E quella frase di Chivu su Diouf…”

Tuttosport dà 5,5 in pagella sia a Luis Henrique sia a Diouf per il match amichevole giocato dall'Inter contro l'Atletico

Matteo Pifferi Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 08:46)

Anche contro l'Atletico Madrid, seppur in un contesto di una partita amichevole, Andy Diouf e Luis Henrique non hanno convinto pienamente.

L'edizione odierna di Tuttosport entra poi nel dettaglio, dando 5,5 ad entrambi: "«Ha bisogno di tempo», ha raccontato Chivu prima della sfida con la Cremonese della settimana scorsa. La partita di ieri sera lo ha confermato. Il francese ha fisico e gamba, ma è ancora scollegato dalle dinamiche nerazzurre.

È vero, ieri non aveva attorno a sé Calhanoglu, Barella o Dumfries, però si è visto come in questo momento l’ex Lens sia un po’ più un Frattesi e meno un Mkhitaryan. Poco dialogo con i compagni e tante le iniziative palla al piede in solitaria. Poco presente in fase di non possesso, tant’è che gli spagnoli hanno affondato soprattutto dal suo lato", la pagella di Andy Diouf.

Stesso voto per Luis Henrique, anche lui rimandato: "L'accusa che è stata fatta maggiormente al brasiliano in questo avvio di stagione è stata la mancanza di intraprendenza. Anche ieri sera l’ex Olympique Marsiglia, in particolare nel primo tempo a sinistra, ha confermato poco coraggio e tanta timidezza: pochi i dribbling tentati, pochissimi quelli riusciti.

Ha cercato di essere applicato in fase difensiva seguendo con attenzione Pubill, ma sul gol di Carlos Martin è stato morbido nel raddoppiare. Meglio nella ripresa, anche se poi si è fatto parare il rigore - a mezza altezza e non troppo potente - da Musso", chiosa Tuttosport.