L'amichevole di ieri a Bengasi contro l'Atletico Madrid è stata l'occasione, per Cristian Chivu, per testare alcuni giocatori

Marco Macca Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 08:35)

L'amichevole di ieri a Bengasi contro l'Atletico Madrid è stata l'occasione, per Cristian Chivu, per testare alcuni giocatori che in questo inizio di stagione hanno avuto poco spazio nell'Inter. A cominciare da Bisseck, di cui si inizia a parlare anche in chiave mercato, che ha dato segnali positivi:

"Bisseck era uno dei pochi titolari portati in questa trasferta lampo, usata più che altro per far provare un’atmosfera internazionale ad alcuni Primavera ed Under 23. Yann ha dato interessanti segnali di ripresa: avrà messo insieme appena 66’ nelle ultime 6 gare, tutti contro lo Slavia in Champions, ma ha la capacità di tenere alta la linea che piace al suo allenatore".

"Per il resto, Chivu ieri si è goduto qualche buona parata di Pepo Martinez (Sommer era a Milano), i primi minuti dall’inizio per Diouf, che lascerebbero intravedere un materiale da plasmare. e qualche lampo di gioventù: su tutti, il baby Agbonifo, sostituto di Bonny. Semmai, può lamentare l’infortunio dell’ottimo regista Bovo. Alla fine, la “Reconstruction Cup” se l’è portata a Madrid Simeone, presentatosi con l’italiano Ruggeri sulla fascia mancina e con Griezmann come unica vera stella: ha vinto ai rigori grazie agli errori nerazzurri di Acerbi e di un fumoso Luis Henrique, entrambi murati dall’ex Udinese Musso".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)