L'ultimo arrivato Diouf è già in linea con il resto della squadra. Il centrocampista francese si candida per uno spezzone di partita dopo aver convinto tutti dopo i primi allenamenti ad Appiano.
Inter, Diouf ha stupito tutti per i parametri fisici. E con Sucic centrocampo trasformato
Oltre a Calhanoglu, "mancherà anche Pio, l’unico giovane “fatto” già in casa, ma in panchina andrà l’ultimo arrivato Andy Diouf: il francese ha stupito per i suoi parametri fisici e potrebbe essere schierato nell’ultima mezz'ora. Alla lunga, proprio con lui e Sucic, il centrocampo interista è destinato a una profonda trasformazione genetica", scrive La Gazzetta dello Sport.
