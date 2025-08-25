Oltre a Calhanoglu, "mancherà anche Pio, l’unico giovane “fatto” già in casa, ma in panchina andrà l’ultimo arrivato Andy Diouf: il francese ha stupito per i suoi parametri fisici e potrebbe essere schierato nell’ultima mezz'ora. Alla lunga, proprio con lui e Sucic, il centrocampo interista è destinato a una profonda trasformazione genetica", scrive La Gazzetta dello Sport.