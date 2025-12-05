Il centrocampista francese, oggetto misterioso nei primi mesi della stagione, ha dato segnali incoraggianti in un ruolo inedito

5 dicembre 2025

Da oggetto misterioso a nuova risorsa, in una zona di campo inedita e bisognosa di soluzioni dopo l'infortunio di Dumfries: l'Inter sta finalmente scoprendo Andy Diouf. Il centrocampista francese, arrivato dal Lens nei giorni finali del calciomercato estivo, ha lanciato segnali incoraggianti nel ruolo di esterno destro a piede invertito, e vuole ora dare continuità alle sue prestazioni.

Anche perchè, come ricorda il Corriere dello Sport, il classe 2003 possiede caratteristiche uniche nella rosa nerazzurra: "Serviranno ovviamente conferme, ma l'exploit di Andy Diouf contro il Venezia è presupposto incoraggiante per Cristian Chivu. Per due aspetti principalmente: la personalità e le caratteristiche. Non era scontato che si calasse con quel piglio determinato nella sua prima da titolare con la maglia dell'Inter a San Siro. Avrà bisogno di lavorare ancora per entrare nei meccanismi e trovare i tempi giusti per attaccare senza sbilanciare troppo la squadra, ma di certo non dovrà fare i conti con la timidezza che ad esempio ha ingabbiato Luis Henrique nelle prime uscite".

"Nota positiva per Chivu, considerando quanto utili potrebbero diventare i guizzi del francese, soprattutto in determinate partite. Il suo identikit corrisponde proprio al profilo che negli anni è mancato all'Inter: un giocatore in grado di abbinare una buona tecnica allo strapotere fisico per sparigliare le carte nella trequarti avversaria. Spostato a destra nella contingenza particolare, ha dato la sensazione di trovarsi molto più a suo agio rispetto a Carlos Augusto. Ha aggredito il binario di riferimento con falcate arroganti, tornando a dare anche su quel versante la spinta che mancava ormai da prima del forfait di Dumfries. Lo ha fatto a modo suo, tagliando spesso in diagonale la metà campo avversaria per sfruttare il piede mancino".

"Fin quando durerà l'emergenza da quel lato, è probabile che Chivu decida di riproporlo nell'alternanza con Carlos Augusto e Luis Henrique. Il passo successivo sarà l'inserimento del francese nelle rotazioni a centrocampo, da interno, nel ruolo che si sposa meglio con le sue caratteristiche e con cui ha maggiore confidenza. C'è curiosità di vederlo in una zona di campo che ben conosce, pur avendo giocato perlopiù in un centrocampo a due in Francia. A sua volta Diouf, provato anche più avanti in realtà contro il Torino all'esordio assoluto in nerazzurro, dovrà mostrare capacità di metabolizzare in fretta le richieste in fase di non possesso. Una maggiore continuità di minutaggio passa inevitabilmente dall'affidabilità che riuscirà a garantire in tutte le situazioni di gioco".