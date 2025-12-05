Inter-Como sarà anche la sfida tra due tecnici giovani, emergenti e che tanto bene stanno facendo come Cristian Chivu e Cesc Fabregas. Due allenatori che, questa estate, sono stati legati fortemente da un filo colorato di nerazzurro. Non è un mistero, infatti, che la dirigenza interista, prima di affidare la panchina all'allenatore rumeno, fece un tentativo concreto per lo spagnolo, che alla fine scelse di rimanere per un'altra stagione sulle rive del lago.
Inter, quello che è e quello che avrebbe potuto essere: Chivu affronta Fabregas
Un destino incrociato, come ricorda Tuttosport: "Inter-Como di domani a San Siro (ore 18) metterà di fronte due allenatori che per ventiquattro ore, forse qualcosa di più, fra il 4 e il 5 giugno hanno incrociato i loro destini. Da una parte Cristian Chivu, dall'altra Cesc Fabregas. In mezzo, la panchina dell'Inter. Non è un segreto, nonostante le smentite di rito degli ultimi mesi, che la dirigenza nerazzurra, una volta detto addio a Simone Inzaghi, abbia provato a convincere Fabregas e a strapparlo al Como".
"Missione - compreso un blitz del ds Ausilio a Londra il 4 giugno - fallita però per la ferrea resistenza della proprietà del Como e per la volontà dello stesso tecnico spagnolo di non abbandonare il progetto avviato in riva al lago fin dalla stagione '22-23, quando decise di chiudere la carriera da giocatore in Serie B proprio con la maglia del Como. L'Inter ci provò, ma il presidente Mirwan Suwarso tiro su la saracinesca e il 5 giugno, con un comunicato, chiuse definitivamente ogni discorso. [...] E così l'Inter virò su Chivu, già presente nella mini-lista di profili individuati da Marotta, col placet della proprietà Oaktree. Lo stesso 5 giugno i dirigenti nerazzurri incontrarono Chivu che il giorno successivo, a Milano, firmò il suo contratto da tecnico dell'Inter, iniziando a lavorare già tre giorni dopo in virtù dell'imminente Mondiale per club".
