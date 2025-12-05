Inter-Como sarà anche la sfida tra due tecnici giovani, emergenti e che tanto bene stanno facendo come Cristian Chivu e Cesc Fabregas. Due allenatori che, questa estate, sono stati legati fortemente da un filo colorato di nerazzurro. Non è un mistero, infatti, che la dirigenza interista, prima di affidare la panchina all'allenatore rumeno, fece un tentativo concreto per lo spagnolo, che alla fine scelse di rimanere per un'altra stagione sulle rive del lago.