"L'arrivo del giovane francese sarebbe il preludio all’addio del numero uno della Nazionale. Da tempo la dirigenza parigina è in pressing su di lui e sul suo agente, Enzo Raiola, per rinnovare il contratto che scade nel 2026. Il timore è di perdere il giocatore a zero, nonostante i suoi 26 anni e un altro decennio di carriera davanti. Ma la trattativa è ferma. Il ragazzone di Castellammare di Stabia guadagna 10 milioni a stagione e per prolungare ne chiede 12, quanti ne prenderebbe in Premier League fra un anno. I due club di Manchester insistono: lo United è deluso da Onana, il City valuta il futuro di Ederson. Anche il Chelsea osserva con attenzione. Nonostante l’ottima prova di Sanchez nella finale del Mondiale per club, proprio contro il Psg, a Londra si ragiona su un possibile cambio", spiega l'edizione odierna di Repubblica.

Donnarumma in Italia è utopia? Repubblica risponde così: "Lo scenario di un ritorno in Italia resta lontano: le cifre in ballo sono troppo alte per la serie A. Tra un anno, però, Inter e Juventus potrebbero tornare a pensarci. I nerazzurri devono trovare un sostituto di Sommer, mentre i bianconeri, sempre attenti alle occasioni, restano alla finestra. Ma anche a parametro zero Donnarumma non sarebbe un affare low cost, tra commissioni e ingaggio. Il rischio è che, per tifare il calciatore azzurro più forte in un torneo importante, gli italiani debbano attendere il Mondiale. Un motivo in più per cui non qualificarsi sarebbe imperdonabile".