Inter e Psg si affronteranno il 31 maggio a Monaco per la finale di Champions League. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello analizza nel dettaglio i duelli della gara partendo dai due portiere. "Inter e Psg sono davvero in ottime mani. Donnarumma ha qualcosa in più di Sommer quanto a reattività: tra i pali Gigio è fortissimo".