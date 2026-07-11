"Si va ai tempi supplementari. Il verdetto non è ancora arrivato. Malagò ha aspettato Godot-Maldini per tutta la giornata di ieri, inutilmente. Non ha intenzione di arrendersi: vuole il sì di Paolo, lo attenderà ancora. Certo le sensazioni iniziano a diventare grigie. La Federcalcio è pronta a venire incontro alle necessità logistiche dell’ex dirigente del Milan, che vorrebbe restare a Milano. Ha chiesto di poter incidere con ampie competenze sui vivai, e pure questo non sarà un problema: ha la possibilità di prendere in mano tutta la filiera azzurra".