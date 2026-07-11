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Dt Italia: Maldini tergiversa, Malagò aspetta ma si guarda attorno. Ecco il nome nuovo
Sono ore cruciali per il futuro dell'Italia: al vaglio di Giovanni Malagò, presidente FIGC, la scelta del commissario tecnico, ma anche del direttore tecnico. E, su questo fronte, c'è da registrare l'indecisione di Paolo Maldini, che apre nuovi scenari, come scrive Repubblica:
"Si va ai tempi supplementari. Il verdetto non è ancora arrivato. Malagò ha aspettato Godot-Maldini per tutta la giornata di ieri, inutilmente. Non ha intenzione di arrendersi: vuole il sì di Paolo, lo attenderà ancora. Certo le sensazioni iniziano a diventare grigie. La Federcalcio è pronta a venire incontro alle necessità logistiche dell’ex dirigente del Milan, che vorrebbe restare a Milano. Ha chiesto di poter incidere con ampie competenze sui vivai, e pure questo non sarà un problema: ha la possibilità di prendere in mano tutta la filiera azzurra".
"Deve vincere le sue riserve, perlopiù di natura personale. L’impressione che si fa strada negli ambienti federali è che non voglia dire no all’azzurro, ma che preferirebbe non assumersi la responsabilità del gran rifiuto. Malagò è tenace: ha investito tempo e parole per Maldini, lo attenderà almeno fino all’inizio della prossima settimana. A chi gli è vicino racconta che lui resta possibilista, il discorso non è chiuso. Intanto però c’è stato un sondaggio con Demetrio Albertini, l’alternativa al momento più credibile. Sullo sfondo le ipotesi Zola, Bergomi e Costacurta. Vedremo".
(Fonte: La Repubblica)
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