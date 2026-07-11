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Italia, Mancini ha superato Conte: i motivi. “E Roberto si è pentito dell’addio di 3 anni fa”

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E' corsa a due per il ruolo di nuovo commissario tecnico dell'Italia. Ma in netto vantaggio, come riporta Repubblica, c'è nettamente un candidato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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E' corsa a due per il ruolo di nuovo commissario tecnico dell'Italia. Ma in netto vantaggio, come riporta Repubblica, c'è nettamente un candidato rispetto all'altro: al momento, infatti, Roberto Mancini ha superato Antonio Conte. Questi i motivi principali:

Italia, Mancini ha superato Conte: i motivi. “E Roberto si è pentito dell’addio di 3 anni fa”- immagine 2
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"È invece in vista il traguardo per la scelta del prossimo cittì. Bisognerà pazientare, andrà prima nominato il dt per condividere (almeno formalmente) una decisione che però Malagò è vicino a prendere. Mancini ha superato Conte, la preferenza del presidente federale è sempre più netta".

Mancini

"In questi giorni i dialoghi con il Mancio sono stati fitti, i due si sono anche incontrati martedì al Circolo Canottieri Lazio, protagonisti con la maglia dell’Aniene nella Coppa dei Canottieri: sorrisi, gol e assist, la fotografia di un’intesa promettente. Mancini avanti perché è l’ultimo ct ad aver vinto con la Nazionale, perché sa lavorare con i giovani, sa scovare il talento con fiuto da scout oltre che da allenatore. E poi perché vuol tornare a tutti i costi sulla panchina azzurra, pentito di come l’ha lasciata tre anni fa".

(Fonte: La Repubblica)

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