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Italia, Mancini ha superato Conte: i motivi. “E Roberto si è pentito dell’addio di 3 anni fa”
E' corsa a due per il ruolo di nuovo commissario tecnico dell'Italia. Ma in netto vantaggio, come riporta Repubblica, c'è nettamente un candidato rispetto all'altro: al momento, infatti, Roberto Mancini ha superato Antonio Conte. Questi i motivi principali:
"È invece in vista il traguardo per la scelta del prossimo cittì. Bisognerà pazientare, andrà prima nominato il dt per condividere (almeno formalmente) una decisione che però Malagò è vicino a prendere. Mancini ha superato Conte, la preferenza del presidente federale è sempre più netta".
"In questi giorni i dialoghi con il Mancio sono stati fitti, i due si sono anche incontrati martedì al Circolo Canottieri Lazio, protagonisti con la maglia dell’Aniene nella Coppa dei Canottieri: sorrisi, gol e assist, la fotografia di un’intesa promettente. Mancini avanti perché è l’ultimo ct ad aver vinto con la Nazionale, perché sa lavorare con i giovani, sa scovare il talento con fiuto da scout oltre che da allenatore. E poi perché vuol tornare a tutti i costi sulla panchina azzurra, pentito di come l’ha lasciata tre anni fa".
(Fonte: La Repubblica)
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