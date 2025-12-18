FC Inter 1908
L'Inter affronterà domani sera il Bologna di Italiano. Il tecnico dei rossoblù deve ancora sciogliere gli utili dubbi legati alla formazione
L'Inter affronterà domani sera il Bologna di Italiano. Il tecnico dei rossoblù deve ancora sciogliere gli utili dubbi legati alla formazione:

"Italiano pensa alla formazione col ritorno al 4-2-3-1 che affronterà l’Inter: Holm, Heggem, Lucumi (salvo forti fastidi al tendine d’Achille) e Miranda i quattro nella linea difensiva; Pobega e Moro (o Ferguson) in mezzo al campo; Bernardeschi più di Orsolini, poi Odgaard e Rowe (in vantaggio su Cambiaghi) dietro a Santiago Castro in “pole”. In porta? Ravaglia nonostante Skorupski sia quasi a posto e qui a Riad", rivela La Gazzetta dello Sport.

