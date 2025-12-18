"Italiano pensa alla formazione col ritorno al 4-2-3-1 che affronterà l’Inter: Holm, Heggem, Lucumi (salvo forti fastidi al tendine d’Achille) e Miranda i quattro nella linea difensiva; Pobega e Moro (o Ferguson) in mezzo al campo; Bernardeschi più di Orsolini, poi Odgaard e Rowe (in vantaggio su Cambiaghi) dietro a Santiago Castro in “pole”. In porta? Ravaglia nonostante Skorupski sia quasi a posto e qui a Riad", rivela La Gazzetta dello Sport.