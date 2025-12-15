FC Inter 1908
Bologna, i convocati di Italiano per la Supercoppa: assente un titolare

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati del Bologna per la Supercoppa Italiana: i rossoblù sfideranno l'Inter venerdì
Matteo Pifferi Redattore 

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati del Bologna per la Supercoppa Italiana. I rossoblù, vincitori della Coppa Italia, affronteranno l'Inter nella seconda semifinale in quel di Riyad.

Italiano recupera Skorupski e Vitik, entrambi out contro la Juventus ieri mentre rimane a Bologna Freuler.

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta in Arabia Saudita.

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

