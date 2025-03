L'attaccante dell'Inter non è ancora al meglio, non ha più dolore alla caviglia ma è ancora lontano dal massimo della condizione fisica

Qualche dubbio di formazione Inzaghi ieri se l'è portato dietro. Sarà fondamentale la seduta di oggi per valutare le reali condizioni di qualcuno dei suoi come Calhanoglu e Thuram . Il francese visto a Napoli non è in condizione, ma gli servono comunque minuti per crescere.

"La ThuLa in Europa? Si è vista solo nel 2025, in due partite su otto della fase campionato, a Praga e contro il Monaco. E non è detto che la coppia parta dall’inizio domani a Rotterdam. Le riflessioni di Inzaghi sono a 360 gradi ed evidentemente partono da un Thuram che è lontano dalla forma migliore. Lo si è visto anche nel match di Napoli, quando è tornato in campo con soli due allenamenti veri nelle gambe. La caviglia non fa più male, ma il livello di condizione del francese è ancora insufficiente. Il dubbio è filosofico: meglio farlo giocare per mettere minuti nelle gambe oppure farlo riposare, magari tenendolo più fresco nel finale di partita? Inzaghi ci ragiona su", scrive La Gazzetta dello Sport.