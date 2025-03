Niente da fare per l'Inter, che passa in vantaggio a Napoli, accarezza i sogni di vittoria e allungo in classifica, ma si fa rimontare nel finale da un gol del neo entrato Billing. Per La Gazzetta dello Sport i migliori in campo per i nerazzurri sono Dimarco ("Nella porta consacrata da una punizione di Maradona, ci piazza umilmente la sua, con un sinistro di velluto. Sfiora il 2-0") e Bastoni ("Due salvataggi disperati che tengono viva l'Inter. Il migliore del fortino. Avrebbe lasciato passare la palla del pari?").