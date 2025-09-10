"I tredici calciatori dell’Inter rimasti a Milano durante la sosta - dopo i tre giorni di riposo concessi da Cristian Chivu, successivi al 3-1 in amichevole col Padova di venerdì – sono tornati ieri mattina a lavorare ad Appiano Gentile. Con loro anche i primi quattro reduci dagli impegni delle rispettive nazionali scesi in campo domenica, ossia Calhanoglu, Zielinski, De Vrij e Dumfries. E a proposito dell’esterno destro, l’obiettivo del giocatore - e la speranza di tutti i nerazzurri - è quello che l’ex Psv non solo ripeta i fasti della stagione passata – quando aveva segnato 11 gol e fornito 6 assist ai compagni nerazzurri - entrando nei primi trenta del pallone d’oro, ma pure di replicare prestazioni – e numeri – della sua Olanda, dove è sempre l’uomo in più degli Oranje. Anche nelle ultime due gare appena disputate infatti, contro Polonia e Lituania, Dumfries ha realizzato una rete, di testa, nel primo incontro, mentre nel secondo è stato protagonista con l’assist decisivo a Depay nel 3-2 di Kaunas", riporta Tuttosport.