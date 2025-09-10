FC Inter 1908
news

Da oggi sarà a disposizione di Chivu che mediterà se schierarlo subito titolare contro la Juve. Club convinto della scelta fatta
Andrea Della Sala Redattore 

Primo giorno di Inter per Manuel Akanji. Il difensore ha firmato per i nerazzurri nell'ultimo giorno di mercato e poi ha raggiunto il ritiro della Svizzera. Da oggi sarà a disposizione di Chivu che mediterà se schierarlo subito titolare contro la Juve.

Getty Images

"Alla scoperta di Akanji. Non che l’Inter non lo conosca. Al contrario, il suo arrivo è stata una scelta precisa. Pavard, al di là dell’insoddisfazione nerazzurra per rendimento e qualche atteggiamento/comportamento evitabile, non poteva che essere sostituito da un elemento di pari livello, se non superiore. E, infatti, tra Appiano Gentile e viale Liberazione, sono tutti convinti di aver fatto un upgrade rispetto al francese. Questione di continuità ad altissimo livello, come dimostrano i tre anni da protagonista al Manchester City, conditi da un Champions conquistata proprio ai danni dell’Inter. E anche di duttilità, perché il difensore svizzero, a differenza di Pavard, non è solo un braccetto destro, ma, all’occorrenza, può andare a occupare tutti i ruoli di una retroguardia a 3", scrive il Corriere dello Sport.

Getty Images

"Insomma, per il suo arrivo c’è attesa. A Milano è transitato al volo lo scorso 1° settembre, ultimo giorno di mercato. Giusto il tempo per effettuare le visite mediche e per firmare il suo contratto, poi subito in ritiro con la Svizzera. L’idea di Chivu è quella di lanciarlo subito dall’inizio, contro la Juventus. Vero che sarebbe un debutto di fuoco, ma la sfida è molto delicata. Del resto, in questo momento, Bisseck offre meno garanzie: sta ancora recuperando la migliore condizione ed è reduce dal grave errore commesso con l’Udinese. L’esperienza e l’abitudine per certe sfide, invece, aiuterà Akanji a inserirsi più rapidamente", spiega il Corriere.

 

