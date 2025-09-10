Da oggi sarà a disposizione di Chivu che mediterà se schierarlo subito titolare contro la Juve. Club convinto della scelta fatta

Andrea Della Sala Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 11:32)

Primo giorno di Inter per Manuel Akanji. Il difensore ha firmato per i nerazzurri nell'ultimo giorno di mercato e poi ha raggiunto il ritiro della Svizzera. Da oggi sarà a disposizione di Chivu che mediterà se schierarlo subito titolare contro la Juve.

"Alla scoperta di Akanji. Non che l’Inter non lo conosca. Al contrario, il suo arrivo è stata una scelta precisa. Pavard, al di là dell’insoddisfazione nerazzurra per rendimento e qualche atteggiamento/comportamento evitabile, non poteva che essere sostituito da un elemento di pari livello, se non superiore. E, infatti, tra Appiano Gentile e viale Liberazione, sono tutti convinti di aver fatto un upgrade rispetto al francese. Questione di continuità ad altissimo livello, come dimostrano i tre anni da protagonista al Manchester City, conditi da un Champions conquistata proprio ai danni dell’Inter. E anche di duttilità, perché il difensore svizzero, a differenza di Pavard, non è solo un braccetto destro, ma, all’occorrenza, può andare a occupare tutti i ruoli di una retroguardia a 3", scrive il Corriere dello Sport.

"Insomma, per il suo arrivo c’è attesa. A Milano è transitato al volo lo scorso 1° settembre, ultimo giorno di mercato. Giusto il tempo per effettuare le visite mediche e per firmare il suo contratto, poi subito in ritiro con la Svizzera. L’idea di Chivu è quella di lanciarlo subito dall’inizio, contro la Juventus. Vero che sarebbe un debutto di fuoco, ma la sfida è molto delicata. Del resto, in questo momento, Bisseck offre meno garanzie: sta ancora recuperando la migliore condizione ed è reduce dal grave errore commesso con l’Udinese. L’esperienza e l’abitudine per certe sfide, invece, aiuterà Akanji a inserirsi più rapidamente", spiega il Corriere.