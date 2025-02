"In questa stagione Dumfries ha totalizzato 8 reti (6 in Serie A e 2 in Supercoppa) mentre Dimarco è a quota 3, tutte in campionato. A livello di assist Dumfries vanta un passaggio decisivo e un rigore procurato, ma c'è Dimarco a compensare per la coppia visto che all'attivo vanta già 6 assist in stagione. Un esterno porta più gol e l'altro regala più assist, dando soddisfazione anche a Inzaghi per gli schemi provati e riprovati ad Appiano in modo da aggiungere ulteriore potenza di fuoco all'attacco e dare manforte a un reparto che poggia unicamente su Lautaro e Thuram per la grande maggior parte dei gol prodotti".