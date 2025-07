L'Inter vuole risolvere in fretta la questione Calhanoglu. In un senso o nell'altro. E, di sicuro, non ha alcuna intenzione di svenderlo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Ultimatum a Calhanoglu. È quello che l'Inter intende lanciare a strettissimo giro di posta. Nel senso che già nelle prossime ore la dirigenza nerazzurra ha in mente di mettersi in contatto con il centrocampista per verificare in via definitiva quali siano le sue sue intenzioni per il futuro. Finora, infatti, il giocatore turco non ha comunicato nulla. Come dal Galatasaray non è arrivata alcuna richiesta o offerta. Nel contempo, però, ci sono state le voci e le indiscrezioni rimbalzate dalla Turchia, tutte in un'unica direzione: Calha vuole andare al Galatasaray".