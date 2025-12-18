Senza Dumfries e con Darmian sulla via del ritorno, Chivu ha poca scelta a destra e confermerà ancora il laterale brasiliano

Andrea Della Sala Redattore 18 dicembre 2025 (modifica il 18 dicembre 2025 | 08:36)

Senza Dumfries e con Darmian sulla via del ritorno, Chivu ha poca scelta a destra e confermerà ancora il laterale brasiliano Luis Henrique.

"Manca un giorno in meno al rientro di Dumfries, che è stato operato martedì avviando il timer della convalescenza. Ma manca anche un giorno alla semifinale di Supercoppa, che impone a Cristian Chivu la conferma dell’acquisto meno convincente dell’estate interista. Elogiato pubblicamente da Fabregas, Luis Henrique ha giocato fin qui una buona partita contro il Como (con assist) ma per il resto è sembrato molto lontano dal rendimento che aveva stregato De Zerbi a Marsiglia e spinto l’Inter a comprarlo. L’idea era affiancarlo al titolare, per permettergli di integrarsi gradatamente con la squadra e magari sostituirlo nelle partite meno importanti. Nessuno però avrebbe immaginato che Dumfries sarebbe stato obbligato a un lungo stop che obbliga la dirigenza a valutare un intervento sulla fascia destra sul mercato. Perché è vero che Darmian, a Riad insieme alla squadra, è sempre più vicino alla guarigione. Ma è anche vero che Luis Henrique come titolare non è garanzia di sorriso, soprattutto nel medio periodo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Non entusiasma neanche Chivu, che infatti prima di ricorrere a lui aveva tentato senza successo di adattare Carlos Augusto sull’altro lato. E aveva pensato di addestrare Andy Diouf alla nuova posizione di esterno. Ma poi ha valutato che la soluzione meno destabilizzante fosse investire sul rilancio. In fondo Luis Henrique nelle cinque partite di fila giocate da titolare non ha provocato danni irreparabili. E anzi, ha facilitato i cambiamenti in corsa quando l’Inter si è raggomitolata nel 5-4-1. È però chiaro che da lui ci si aspetti molto di più, in termini di qualità e intraprendenza. La Supercoppa sarà dunque un esame quasi definitivo: promosso o bocciato?", aggiunge Gazzetta.