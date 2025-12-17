"La Supercoppa in versione saudita intriga parecchio Cristian Chivu, che ha detto chiaro e tondo di tenere particolarmente alla competizione: sarebbe il primo trofeo da sbaciucchiare nella nuova vita di allenatore capo e per riuscirci dovrebbe tirarsi via una di quelle etichette che tanto odia. Dati incontrovertibili alla mano, gli ripetono che la sua squadra ha un problema inconscio con le big, visto che ha perso tutti gli scontri diretti, e per festeggiare lunedì dovrebbe comunque battere una rivale di pari lignaggio: sia il Napoli che il Milan, eventuali sfidanti, gli contendono anche il tricolore. Prima però, dopodomani, c’è il Bologna, che tanto assomiglia ormai a una grande, per questo il tecnico romeno non vuole lasciare niente al caso. Chivu si trova, però, stretto tra l’esigenza di presentare la migliore formazione possibile, al netto degli acciacchi e degli infortunati, ma un occhio deve comunque restare aperto sulla finale e sulle successive sfide che affolleranno il calendario. Ad esempio, il tecnico pare intenzionato a ricomporre la ThuLa nel deserto, dopo il turno di riposo genovese, ma nello stesso tempo potrebbe far rifiatare il portiere titolare che proprio a Marassi ha confermato qualche problema di troppo sui tempi di reazione", scrive La Gazzetta dello Sport.