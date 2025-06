I nerazzurri sono pronti per chiudere una nuova operazione in entrata: è fatta per l'attaccante francese del Parma

Ange-Yoan Bonny sarà, salvo imprevisti dell'ultima ora, un nuovo giocatore dell'Inter: l'operazione con il Parma è arrivata alla battute finali, e la fumata bianca è attesa a breve.

Un acquisto che, di fatto, fa terminare il budget messo a disposizione per il mercato da Oaktree, come scrive Il Giornale: "Con l'ingaggio di Bonny, l'Inter esaurisce il budget messo a disposizione dalla proprietà Okatree. Tutto il resto arriverà solo attraverso qualche cessione (o scambio o prestito) perché il fondo americano oltre i 50 milioni non andrà, anche perché pare intenzionato a prelevare dalla cassa del club una parte dell'attuale liquidità (115 milioni) per estinguere la prossima settimana (insieme a un rifinanziamento con un nuovo partner, a tasso migliore del bond) il prestito da 410 milioni in scadenza nel 2027 (con 30 milioni di interesse passivo all'anno, mentre con la nuova formula sarebbero meno di 15)".

"L'affare Bonny, 6 gol con il Parma, è accademico di come gli interessi della società siano lontani da quelli della Nazionale, anche in club il cui presidente è consigliere federale. Avendo in organico Sebastiano Esposito, 8 gol con l'Empoli retrocesso, e soprattutto suo fratello Pio, 20 anni da compiere e 19 gol da capocannoniere della Serie B, è davvero Bonny il giocatore da cercare e da mettere dietro alla ThuLa? Sebastiano sarà ceduto, ma Pio? Resta con uno straniero da 20 milioni a fargli da tappo o sarà prestato o ceduto anche lui? Poi però non prendiamocela col ct di turno".