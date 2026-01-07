Cristian Chivu torna nella 'sua' Parma. Stasera l'Inter sarà di scena al Tardini, in un turno infrasettimanale che mette in palio la possibilità di restare davanti al Napoli in vista dello scontro diretto di domenica sera a San Siro. Una gara per nulla banale, anche considerando quanto accaduto lo scorso anno. In quella circostanza Chivu sedeva sulla panchina emiliana. Ricorda il Corriere dello Sport:
CdS – C’è un’esperienza che l’Inter non vuole ripetere: il focus di Chivu…
"Quei 2 punti persi, però, sono costati un pezzo di scudetto a Lautaro e soci. Vero che alla penultima giornata il Parma fermò anche il Napoli, con tanto di espulsione per lo stesso Chivu (senza colpe) e Conte. Solo che l’Inter non riuscì ad approfittarne, facendosi rimontare dalla Lazio a San Siro e mancando la chance del sorpasso. Adesso siamo solo alla fine del girone di andata e sulla carta c’è l’intero ritorno per rimediare ad eventuali passi falsi. In un testa a testa, però, ogni dettaglio può fare la differenza. E i nerazzurri, avendo visto sfumare due tricolori al fotofinish, non vogliono certo ripetere certe esperienze.
Tanto più che domenica a San Siro si presenterà proprio il Napoli, per una sorta di primo spareggio. Fondamentale per l’Inter arrivarci ancora davanti in classifica, in modo da assorbire un eventuale risultato negativo. Certo, dovesse accadere, proseguirebbe la maledizione degli scontri diretti, portando a 14 le sfide senza vittoria contro una delle altre grandi big: Napoli, appunto, Milan e Juventus. In casa nerazzurra, però, non si vuole guardare troppo avanti. Il focus è tutto sul Parma: un appuntamento a cui gli uomini di Chivu arrivano sull’onda di due successi pesanti contro Atalanta e Bologna, ideali per far digerire la delusione rimediata in Supercoppa".
