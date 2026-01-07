"Quei 2 punti persi, però, sono costati un pezzo di scudetto a Lautaro e soci. Vero che alla penultima giornata il Parma fermò anche il Napoli, con tanto di espulsione per lo stesso Chivu (senza colpe) e Conte. Solo che l’Inter non riuscì ad approfittarne, facendosi rimontare dalla Lazio a San Siro e mancando la chance del sorpasso. Adesso siamo solo alla fine del girone di andata e sulla carta c’è l’intero ritorno per rimediare ad eventuali passi falsi. In un testa a testa, però, ogni dettaglio può fare la differenza. E i nerazzurri, avendo visto sfumare due tricolori al fotofinish, non vogliono certo ripetere certe esperienze.