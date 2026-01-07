"Nelle ultime turbolente giornate interiste una parte della difesa di Chivu è stata sballottata tra l’Italia e l’Arabia, tra l’Occidente e l’Oriente. Uno tra il vecchio leone Francesco Acerbi e il pianista olandese Stefan de Vrij, il difensore più penalizzato in questa stagione, avrebbe potuto finire nel deserto e riabbracciare papà Simone. Anche loro, indirettamente, erano legati ai desideri di Joao Cancelo e alle trame di Jorge Mendes a Barcellona, ma alla fine hanno dovuto disfare le valigie di colpo. Contrordine, tutti e due restano in nerazzurro finché non finirà il contratto il 30 giugno. Entrambi, però, sarebbero stati ben felici di fare una esperienza esotica (e danarosa), visto che a Milano la via verso il campo si è ristretta enormemente: nessuno dei due pretoriani di Inzaghi può essere ormai considerato un titolare", scrive La Gazzetta dello Sport.