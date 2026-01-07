Chivu potrebbe cambiare qualche pedina questa sera contro il Parma. In difesa potrebbero esserci addirittura due novità, anche in vista del big match di domenica sera contro il Napoli.
Inter, due novità in difesa? Riposo per Bastoni e Bisseck, Chivu rispolvera uno dei partenti
"Nelle ultime turbolente giornate interiste una parte della difesa di Chivu è stata sballottata tra l’Italia e l’Arabia, tra l’Occidente e l’Oriente. Uno tra il vecchio leone Francesco Acerbi e il pianista olandese Stefan de Vrij, il difensore più penalizzato in questa stagione, avrebbe potuto finire nel deserto e riabbracciare papà Simone. Anche loro, indirettamente, erano legati ai desideri di Joao Cancelo e alle trame di Jorge Mendes a Barcellona, ma alla fine hanno dovuto disfare le valigie di colpo. Contrordine, tutti e due restano in nerazzurro finché non finirà il contratto il 30 giugno. Entrambi, però, sarebbero stati ben felici di fare una esperienza esotica (e danarosa), visto che a Milano la via verso il campo si è ristretta enormemente: nessuno dei due pretoriani di Inzaghi può essere ormai considerato un titolare", scrive La Gazzetta dello Sport.
Bastoni era un po’ affaticato domenica scorsa, adesso Chivu valuta di dargli fiato abbassando Carlos Augusto nelle sue zone. La presenza di una punta fisicata come Pellegrino potrebbe portare il tecnico romeno a ripescare Acerbi, ormai recuperato dall’infortunio all’adduttore: tornerebbe in trincea, in mezzo, con conseguente spostamento a destra del coltellino svizzero.
"Ace avrebbe passato volentieri gli ultimi mesi in un clima più dolce come quello saudita, ma è pronto a immergersi nella notte parmigiana: -4 secondo le previsioni. Assieme a lui, anche De Vrij spera di poter sfidare il freddo. L’allenatore nerazzurro, come consuetudine della casa, nella vigilia ha mischiato le carte e tiene tutti sulla corda: ieri è arrivato a Parma nel tardo pomeriggio con ancora qualche dubbio. Deciderà solo alla fine ma, tra tutti i difensori, è sempre Akanji ad avere più chance di tenersi una maglia. Come dire, la scalata di Manuel alla montagna nerazzurra è stata definitivamente completata: l’Inter lo ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e lo riscatterà vada come vada ma, in caso di scudetto, l’opzione diventerebbe automatica. Lo svizzero, che fa a mente moltiplicazioni a tre cifre con più facilità di un passaggio a Sommer, avrà fatto facilmente i conti: battendo il Parma e soprattutto il Napoli, il tricolore si avvicinerebbe davvero", scrive Gazzetta.
