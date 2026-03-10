I due giovani attaccanti nerazzurri non sono riusciti a incidere contro il Milan, ma la loro stagione rimane positiva

10 marzo 2026

Rimandati, non bocciati. Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, al debutto da titolari in un derby di Milano, non sono riusciti a incidere contro il Milan, ma la loro stagione rimane positiva. Questa è la sintesi del Corriere dello Sport: "Chivu si è ritrovato costretto a far giocare assieme dall'inizio Esposito e Bonny e, alla luce di come è andata, si è capito il motivo per cui non era ancora accaduto prima. L'età, 42 anni in due, e quindi l'esperienza, non sono dettagli".

"La loro stagione resta abbondantemente positiva. E differenza rispetto al trio di scorta dello scorso anno, Arnautovic-Taremi-Correa, resta netta. Lo dicono pure i numeri: 7 gol ciascuno da alternative, raccolti per altro dopo aver compiuto il balzo, rispettivamente dal Parma e dallo Spezia. Le prodezze più importanti e pesanti, però, le hanno realizzate quando avevano al fianco almeno uno tra Lautaro e Thuram. È scontato e logico che con loro al fianco tutto sia più semplice, visto che hanno le caratteristiche per sviluppare il gioco di Chivu, fatto di verticalizzazioni rapide e appoggio costante sulle punte. Ed è minore pure la pressione. Tuttavia, la sorte ha voluto che la prima volta da soli come titolari sia capitata proprio in un derby.

Non è andata bene, ma, come ha sottolineato anche Chivu, certe situazioni servono anche per crescere. In futuro ci saranno altre occasioni per riproporre Pio e Angelo insieme e dall’inizio. E c'è da credere che le risposte saranno diverse. Le loro qualità sono fuori discussione, si tratta solo di compiere un nuovo salto di qualità".