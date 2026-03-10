Si è discusso parecchio dell'episodio nel finale del derby con il tocco di braccio di Ricci. I vertici arbitrali hanno dato ragione all'arbitro:
GdS – Braccio Ricci? Per l’Aia Doveri ha fatto bene: ecco il motivo per non assegnare rigore
"Nessun grado di punibilità: ha fatto bene Daniele Doveri a non concedere il calcio di rigore per il tocco di braccio di Ricci al tramonto del derby. I vertici arbitrali promuovono quindi l’arbitro di Milan-Inter. Ricci intercetta sì il pallone col braccio ma l’impatto arriva in dinamica, senza aumentare il volume del corpo, e soprattutto l’atto del ritrarre il braccio smorza la punibilità", riporta La Gazzetta dello Sport.
