Francesco Pio Esposito è uno dei nomi più chiacchierati del calcio italiano: tornato all'Inter dopo il prestito allo Spezia, il centravanti classe 2005 punta a imporsi anche in nerazzurro, ma nel frattempo tantissimi squadra si sono messe in attesa, pronte a intervenire nel caso in cui la dirigenza interista decida di far crescere altrove il ragazzo. Tra questi club, secondo La Nazione, c'è anche la Fiorentina: "Il nome nuovo è di quelli che stuzzicano la fantasia per il presente e soprattutto per il futuro. Francesco Pio Esposito è il centravanti finito nel mirino dei dirigenti gigliati. [...] Su Francesco Pio si può scommettere già a occhi chiusi. Per questo la Fiorentina ha cominciato a informarsi".