Il momento dell'esordio ufficiale in Prima Squadra di Pio Esposito sta per arrivare: l'attaccante classe 2005 ha ormai smaltito l'infortunio al ginocchio e sarà a disposizione di Chivu per la seconda gara del Mondiale per Club, in programma sabato contro i giapponesi degli Urawa Red Diamonds. Una bella notizia per l'Inter, anche alla luce del recente fastidio ai flessori accusato da Marcus Thuram.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Al Mondiale per club sta per scattare l'ora di Pio Esposito. Il più giovane dei tre fratelli portato da Chivu negli States, dopo il prestito in B con lo Spezia, è pronto a dare una mano all'Inter e va verso il rientro nel match di domani contro gli Urawa Reds. Il guaio al ginocchio, che gli ha fatto saltare gli Europei U21, è ormai alle spalle e adesso ha l'occasione di mettersi in mostra in maglia nerazzurra. Il momento è propizio sia per farsi conoscere ad alti livelli dal popolo interista sia alla luce di un momento complicato in cui l'attacco ha bisogno di forze fresche, a causa dell'infortunio di Thuram e dell'assenza forzata di Taremi".