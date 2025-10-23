Esposito, manca solo un ultimo step. Col Napoli scelta la coppia d’attacco, chi torna dal 1′

"Si è sbloccato in campionato, in Nazionale e adesso anche in Champions. Cosa manca nella tabella di crescita di Pio Esposito, attaccante dalla visione di gioco per ora superiore alla sua vena realizzativa? Per Cristian Chivu il prossimo passaggio è semplice: «Abbassare le aspettative da parte di tutti...». Per il popolo interista in adorazione di Pio e di Bonny, 5 gol e 5 assist in due grazie al sostanzioso contributo del francese (3 gol e 4 assist per lui), in realtà manca solo il gol in un big match e prima o poi arriverà anche quello, anche se la coppia titolare di sabato al Maradona dovrebbe essere Bonny-Lautaro per gli amanti delle sigle: la Bo-La, che sostituisce la vecchia Thu-La", scrive il Corriere della Sera.

"Non a caso sul Napoli ferito, reduce da due ko di fila, Chivu non dice nulla. Lo farà domani, sapendo che chiudere, almeno in parte, il cerchio dello scudetto perduto a maggio, per la sua Inter può valere doppio. E la formazione del Maradona, dopo i sei cambi di Bruxelles è già chiara: tornano Akanji, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan, Barella e Bonny. Per abbassare la pressione, dopo il viaggio di ieri e la seduta di scarico, Chivu oggi ha dato il giorno libero. E si aspetta qualcosa in cambio", aggiunge il quotidiano.