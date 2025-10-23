Se la difesa non prende gol, l'attacco gira alla grande. Tutto. Anche il giovane Pio sta trovando continuità e fa gol

Se la difesa non prende gol, l'attacco gira alla grande. Tutto. Anche il giovane Pio Esposito sta trovando continuità di rendimento e di gol.

"Non solo Lautaro. L’Inter segna con tutti gli attaccanti. E’ questa la grande, rivoluzionaria novità rispetto allo scorso anno quando dietro a Martinez e Marcus Thuram si avvertiva un senso di vuoto. In particolare sorprende l’ascesa di Pio Esposito, che in quattro mesi esatti ha completato il quadrimestre perfetto di uno scolaro modello: il 21 giugno, negli Stati Uniti contro gli Urawa, Esposito debuttava in prima squadra", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Nei giorni successivi segnava la sua prima rete nell’Inter, sempre al Mondiale per club, contro il River Plate. Il 27 settembre Pio si è poi sbloccato in Serie A, con la rete a Cagliari. E non ha aspettato molto ancora per festeggiare con la Nazionale, in Estonia l’11 ottobre. Martedì 21 ottobre, appunto a quattro mesi precisi dal debutto, Esposito ha fatto centro per la prima volta anche in Champions League. Quattro mesi, quattro competizioni, quattro gol. Tutto torna, tanto da suggerirgli un ringraziamento social (foto a sinistra) all’amico Bonny, l’altro giovane dell’attacco interista, che gli ha servito un assist splendido contro l’Union", aggiunge il quotidiano.