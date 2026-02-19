FC Inter 1908
Esposito, altro gol. CorSera: “Thuram si dia una mossa altrimenti sarà presto sorpasso”

Dopo quello contro la Juventus, altro gol per Pio Esposito. Una rete che tiene a galla l'Inter nel doppio confronto con il Bodo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo quello contro la Juventus, altro gol per Pio Esposito. Una rete che tiene a galla l'Inter nel doppio confronto con il Bodo Glimt in Champions League.

E ora, come scrive il Corriere della Sera, un sorpasso su Thuram nelle gerarchie di Chivu non è più utopia:

"Un gol, il settimo della sua prima stagione nerazzurra, meno bello ma simile a quello segnato a San Siro contro la Norvegia a novembre. È ancora troppo poco per pensare che stia insidiando Thuram nelle gerarchie, quelle dettate dalle sfide più importanti? Forse sì, ma il francese deve darsi una mossa, altrimenti il sorpasso potrebbe arrivare già in questa stagione".

(Fonte: Corriere della Sera)

